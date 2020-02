Ujęcie podatku od nieruchomości w PKPiR

Podatek od nieruchomości jest jednym z tych podatków, który co do zasady może stanowić koszt uzyskania przychodów. W rezultacie, w odniesieniu do podatku od nieruchomości istotne jest to, czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Tak więc, jeśli podatek dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma żadnych przeszkód, by ująć go w kosztach uzyskania przychodów.