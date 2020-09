UE z nowym planem dotyczącym dostaw surowców

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek nowy plan działania dotyczący tzw. surowców krytycznych. Bruksela chce m.in. zmniejszyć zależność Europy od krajów trzecich oraz zdywersyfikować dostawy kluczowych surowców. Plany zakładają np. zawiązanie międzynarodowych partnerstw strategicznych, by zabezpieczyć dostawy surowców niedostępnych na terenie Europy.

Przedstawiono także nowy wykaz surowców krytycznych na 2020 r. Lista obejmuje teraz 30 pozycji, a nowością jest lit, który ma bardzo istotne znaczenie dla elektromobilności.

– W przypadku samych tylko baterii na potrzeby samochodów elektrycznych i magazynowania energii Europa będzie potrzebowała na przykład do 2030 r. nawet 18 razy więcej litu, a do 2050 r. – nawet 60 razy więcej. Jak pokazuje nasza prognoza, nie możemy pozwolić na zastąpienie obecnego uzależnienia od paliw kopalnych zależnością od surowców krytycznych. Jeszcze dobitniej pokazują to zakłócenia w naszych strategicznych łańcuchach wartości związane z koronawiru...