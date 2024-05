UE przymierza się do uregulowania pracy zdalnej i prawa do odłączenia

Komisja Europejska rozpoczęła wstępne konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi nt. możliwego kierunku działań Unii Europejskiej odnośnie zapewnienia sprawiedliwej pracy zdalnej. Plany Brukseli dotyczą również uregulowania prawa do bycia offline, czyli tzw. prawa do odłączenia. Jak podkreślają eksperci NSZZ „Solidarność”, zjawisko zakłócania czasu wolnego pracowników prowadzi w niektórych przypadkach do narastających problemów psychicznych.