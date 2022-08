Udostępnianie informacji gospodarczych. Biznes apeluje o poprawki

Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych mają zostać uproszczone i doprecyzowane – wynika z projektu nowelizacji, który niedawno trafił do konsultacji. Środowisko biznesowe popiera ogólny kierunek zmian, ale jednocześnie apeluje o wprowadzenie poprawek. Wątpliwości odnoszą się m.in. do modyfikacji dotyczących kontroli i nakładania kar.

„Projekt zasługuje w ogólności na pozytywną ocenę, bowiem wydaje się, iż rzeczywiście ma on na celu ujednolicenie i doprecyzowanie regulacji. Wymaga jednak poprawek w szczególności w odniesieniu do przyznania budzących wątpliwości natury konstytucyjnej kompetencji właściwemu ministrowi do pomijania gwarancyjnych norm stosownych procedur” – ocenia Business Centre Club.

Eksperci BCC zdecydowanie negatywnie oceniają szykowane zmiany ws. kontroli przeprowadzanych przez właściwego ministra i nakładania kar. Obecnie gwarantowana jest odrębność postępowań kontrolnych w rozumieniu Prawa przedsiębiorców i postępowań dotyczących nałożenia kar na podstawie Kodeks...