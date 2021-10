Uchylanie się od alimentów wyklucza ulgę na dzieci

Utrzymywanie tylko kontaktu z dziećmi i jednocześnie uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego przez ojca dzieci nie sposób uznać za wystarczające dla przyjęcia, że wykonuje on władzę rodzicielską w rozumieniu art. 27f ust. 1 ustawy o PIT. Zatem, jeśli okoliczności sprawy nie ulegną zmianie do końca 2021 r., podatniczce będzie przysługiwało wyłączne prawo do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej na małoletnie dzieci w wysokości 100% kwoty ustalonej zgodnie z art. 27f ust. 2 ww. ustawy za 2021 r. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.