Uchwała NSA: Dania gotowe na wynos z 5% stawką VAT

NSA przychylił się do stanowiska prezentowanego zarówno przez podatnika, jak i Rzecznika MŚP i orzekł, że w stanie faktycznym i prawnym od 24 czerwca 2016 do 30 czerwca 2020 czynność dostawy posiłków i dań realizowana przez podatnika w systemach takich jak np. „drive in”, „walk through”, „in-store” oraz „food court” (w tej części, w której sprzedaż była realizowana „na wynos”) winna być opodatkowana obniżoną stawką 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do tej u...