Ubezpieczenie zdrowotne - Jest różnica pomiędzy wyborem a powołaniem do pełnienia funkcji

Mimo iż tzw. polski ład znacząco rozszerzył zakres obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, osoby „wybrane” do pełnienia funkcji w organach osób prawnych w obecnym stanie prawnym nie będą posiadały tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, bowiem nie będą podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej.

Interpelacja nr 30834 do ministra zdrowia w sprawie objęcia składką zdrowotną gratyfikacji za pełnione funkcje społeczne

Kolejną grupą Polaków, która zwraca się do mnie z prośbą o pomoc w związku z wprowadzeniem przez rząd przepisów podatkowych Polskiego Ładu, są osoby wchodzące w skład organów stowarzyszeń, w tym między innymi rodzinnych ogrodów działkowych, pełniące swoje funkcje z wyboru, powołania, pobierające z tego tytułu gratyfikacje, także okazjonalne. Są one w rzeczywistości częściowym ekwiwalentem za poniesione koszty i utracone korzyści w związku z pełnioną funkcją. Pochodzą najczęściej ze składek członkowskich, a więc kwot już raz podlegających oskładkowaniu zdrowotnemu jako wchodzące w dochód członków danego stowarzyszenia. Zostały one niestety także objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, de facto opodatkowaniem.

W związku z powyższym zwracam się o ustosunkowanie się do ww. problemu:

1. Czy objęcie obowiązkową składką zdrowotną społeczników, poświęcających swój wolny czas na pracę na rzecz innych, to kolejne niedopatrzenie rządu czy świadome działanie?

2. Czy rozważaliście państwo całkiem realny negatywny efekt, tj. zniechęcenie osób aktywnych społecznie do jakiejkolwiek pracy na rzecz innych?

3. Czy zamierzacie państwo zmienić przepisy w tym zakresie? Jak i kiedy?

Maria Małgorzata Janyska, Zofia Czernow, Krystyna Sibińska, Jarosław Urbaniak, Elżbieta Gapińska, 26.01.2022 r.

Odpowiedź na interpelację

Polski Ład wprowadził zmiany do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.; dalej jako „ustawa o świadczeniach zdrowotnych”), polegające na objęciu obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej, prokurenci oraz członkowie komisji egzaminacyjnych). Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym tej grupy osób, powinno skutkować zapewnieniem dodatkowych środków w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego.

Celem wskazanych rozwiązań było zrównanie sytuacji osób osiągających dochody ze stosunków zbliżonych strukturą do z...