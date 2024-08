Ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci poniżej 1 roku życia

Jak wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską, zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno dzieci od momentu urodzenia do ukończenia 18 r.ż., jak i kobiety w okresie ciąży, spełniające przywołane wyżej kryteria, posiadają uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezależnie od posiadanego statusu osoby ubezpieczonej. Posiadanie uprawnienia przez kobiety w okresie ciąży obejmuje także świadczenia udzielane nienarodzonym dzieciom w łonie matki.

Interpelacja nr 4141 do ministra zdrowia w sprawie dostępności ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci poniżej 1 roku życia

Szanowna Pani Minister,

na rynku ubezpieczeniowym istnieje bardzo wiele firm oferujących tzw. leczenie bez granic, czyli ubezpieczenie, które pozwala na leczenie w Polsce, jak również za granicą, w przypadku poważnej choroby lub choroby, która nie jest skutecznie leczona w kraju ubezpieczonego. Niestety ubezpieczeniem nie mogą zostać objęte dzieci poniżej 1 roku życia, ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie posiadają tego typu ofert. Jest to dyskryminacja najmłodszej grupy społecznej, która w dodatku sama nie jest w stanie upomnieć się o swoje prawa.

Można domniemywać, że firmy ubezpieczeniowe dążą do maksymalizacji zysków, ponieważ właśnie pierwszy rok życia dziecka jest okresem, w którym najczęściej diagnozuje się poważne choroby wrodzone i inne schorzenia wymagające intensywnej opieki medycznej. Co więcej, w mojej ocenie zawiązanie takiego ubezpieczenia powinno być możliwe już w chwili poczęcia dziecka, gdyż jak wiadomo obecna medycyna pozwala na leczenie płodu jeszcze w brzuchu matki. Brak możliwości objęcia tych dzieci ubezpieczeniem zdrowotnym naraża rodziców na ogromne koszty leczenia, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych.

W związku z powyższym na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2022 poz. 1339) zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Ministerstwo Zdrowia planuje podjęcie działań legislacyjnych w celu zobowiązania firm ubezpieczeniowych do oferowania ubezpieczeń zdrowotnych dla dzieci od chwili narodzin, a nawet od momentu poczęcia? Czy istnieje możliwość wprowadzenia regulacji, które nakładałyby na firmy ubezpieczeniowe obowiązek ubezpieczania dzieci poniżej 1 roku życia niezależnie od wysokiego ryzyka zdrowotnego?

Posłanka Dorota Marek

29 lipca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 4141 w sprawie dostępności ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci poniżej 1 roku życia

Szanowny Pani Marszałku,

w związku z interpelacją Pani Poseł Dorota Marek z dnia 31 lipca 2024 r., nr 4141, w sprawie dostępności ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci poniżej 1. roku życia, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień stanowiących odpowiedź na pytania postawione przez Panią Poseł.

Czy Ministerstwo Zdrowia planuje podjęcie działań legislacyjnych w celu zobowiązania firm ubezpieczeniowych do oferowania ubezpieczeń zdrowotnych dla dzieci od chwili narodzin, a nawet od momentu poczęcia?

Czy istnieje możliwość wprowadzenia regulacji, które nakładałyby na firmy ubezpieczeniowe obowiązek ubezpieczania dzieci poniżej 1 roku życia, niezależnie ...