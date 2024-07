Ubezpieczenie turystyczne w pytaniach i odpowiedziach

1. Co to jest ubezpieczenie turystyczne? Ubezpieczenie turystyczne to dobrowolne ubezpieczenie na czas podróży w Polsce i za granicą, które pokrywa przede wszystkim koszty leczenia oraz chroni w razie nieszczęśliwych zdarzeń. 2. Gdzie można kupić ubezpieczenie turystyczne? Ubezpieczenie turystyczne można kupić w prosty i szybki sposób: bezpośrednio u ubezpieczyciela przez stronę internetową (on-line) lub przez telefon, w biurze agencji turystycznej lub u touroperatora przy zakupie usługi turystycznej, u agenta lub multi-agenta ubezpieczeniowego (często oferują oni usługi także poprzez swoje strony internetowe), w banku oferującym zawieranie umów ubezpieczenia (np. poprzez aplikacje w telefonie lub jako dodatek do kart kredytowych).

3. Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia turystycznego?

Zazwyczaj ubezpieczenia podzielone są trzy strefy:

Europa

Świat

Polska

4. Co jest przedmiotem ubezpieczeń turystycznych?

Do najczęstszych składowych pakietów ubezpieczeń turystycznych należy:

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KZL)

Ubezpieczenie kosztów transportu i ratownictwa

Ubezpieczenie bagażu podróżnego i sprzętu sportowego

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych przypadków (NNW)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Usługi assistance

Ponadto w zależności od potrzeb ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć o dodatkowe opcje np. takie jak:

Ubezpieczenie od opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

Ubezpieczenie od opóźnienia lotu

Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu

Ubezpieczenie mienia ruchomego pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej

Zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia turystyczne w pakietach, które pokrywają rożne ryzyka podróżujących za granicę. W takich przypadkach ubezpieczyciel udziela ochrony wynikającej z różnych ubezpieczeń na podstawie jednej umowy, potwierdzonej jednym dokumentem ubezpieczenia.

Oferowane są ubezpieczenia w różnych wariantach, poczynając od zupełnie podstawowego, jeśli chodzi o zakres ochrony, liczbę rodzajów ubezpieczeń i wysokości sum ubezpieczenia, aż do takiego o najszerszym zakresie ochrony.

UWAGA

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zastanowić się jakiego konkretnie ubezpieczenia potrzebujemy oraz dokładnie przeanalizować ofertę ubezpieczycieli.

5. Kiedy należy kupić ubezpieczenie turystyczne planując podróż?

Ubezpieczenie turystyczne najlepiej kupić co najmniej na kilka dni przed rozpoczęciem podróży. ponieważ polisa zazwyczaj jest ważna od następnego dnia po jej zakupie i po opłaceniu składki. Pojawiły się co prawda ubezpieczenia ważne już 3-4 h po zakupie i dokonaniu płatności, jednak nie warto zostawiać decyzji na ostatnią chwilę, gdyż tuż przed wyjazdem trudno dokładnie porównać oferty, przeanalizować OWU i podjąć dobrą decyzję.

Oczywiście możliwy jest także zakup ubezpieczenia turystycznego nawet na miejscu pobytu. Jednak wówczas należy pamiętać, że część ofert przewiduje udzielanie efektywnej ochrony dopiero po upływie określonego czasu od zawarcia polisy zakupionej już podczas pobytu za granicą (np. 2-3 dni). Jeśli do wypadku dojdzie w okresie wspomnianej karencji to nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Karencja ma uniemożliwić zakup polisy już po powstaniu szkody.

6. O czym należy pamiętać dokonując zakupu ubezpieczenia turystycznego?

Przy zakupie ubezpieczenia turystycznego, podobnie jak przy zakupie każdego innego ubezpieczenia, należy zapoznać się ze szczegółami proponowanej oferty – w szczególności niezbędne jest zapoznanie się z polisą oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (O.W.U.).

Każdorazowo należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wskazane we ww. dokumentach zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość sumy ubezpieczenia. Należy mieć świadomość, że ubezpieczenie ma określony przedmiot i np. ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia po wypadku podczas uprawiania tzw. sportów wysokiego ryzyka, jeśli nie wykupiono dodatkowego ubezpieczenia. Z kolei niska suma ubezpieczenia może okazać się niewystarczająca aby pokryć wszystkie koszty, a wówczas podróżny musi samodzielnie je ponieść – w całości lub w części.

Oczywiście szerokie ubezpieczenie turystyczne wiąże się z wyższą składką, natomiast zawsze jest to tylko ułamek kwoty jaką trzeba pokryć przykładowo za koszty leczenia, transport medyczny poszkodowanego czy sprowadzenie zwłok do miejsca pochówku w kraju.

7. Co to jest suma ubezpieczenia i jaką powinna mieć wysokość?

Suma ubezpieczenia wyznacza maksymalny poziom świadczenia, jakie jest obowiązany wypłacić ubezpieczyciel z tytułu zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Jeśli zatem wysokość objętej ubezpieczeniem szkody będzie przewyższać sumę ubezpieczenia, wówczas uprawniony uzyska jedynie częściowe jej naprawienie.

Dobrze jest zatem wybrać opcję droższą, z wyższymi sumami ubezpieczenia (co najmniej 30 000,00 euro za koszty leczenia na terenie Europy) niż narażać się na poważne problemy, gdy leczenie za granicą lub koszty transportu do kraju przekroczą granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i będziemy musieli różnicę pokryć z własnej kieszeni.

Umowa może przewidywać różne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczeń (inna dla kosztów leczenia, a inna np. dla bagażu podróżnego), a dodatkowo określone podlimity w ramach danej sumy ubezpieczenia, odnoszące się do poszczególnych rodzajów wypadków ubezpieczeniowych. Dla przykładu w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia obowiązuje często limit na leczenie stomatologiczne – zazwyczaj niski, wystarczający jedynie na doraźne zaopatrzenie zęba w nagłych stanach zapalnych czy urazach np. 250 EUR.

8. Czy potrzebuję ubezpieczenia turystycznego, jeśli mam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

W razie wypadku lub nagłego zachorowania polski turysta może korzystać z bezpłatnego leczenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz w państwach zrzeszonych w EFTA (czyli Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii), jeżeli posiada Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która poświadcza uprawnienie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych i nieplanowanych , w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa i na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

EKUZ mogą wyrobić osoby ubezpieczone w NFZ lub też w szczególnych wypadkach osoby nieubezpieczone w NFZ, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18., które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka). Informację o tym, jak wyrobić EKUZ można znaleźć na stronie internetowej NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/.

Przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami udzielania świadczeń w kraju do którego się wybieramy i przykładowymi kosztami leczenia, które trzeba samemu pokryć: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/.

EKUZ nie pokrywa kosztów transportu, ratownictwa górskiego oraz szeregu innych kosztów niemieszczących się w koszyku świadczeń gwarantowanych w ramach publicznej służby zdrowia w zależności od danego kraju.

Ponadto, dostęp do publicznej służby zdrowia może być wydłużony i wiązać się z oczekiwaniem na wizytę, a publiczne placówki medyczne mogą być oddalone od kurortów turystycznych. W związku z powyższym warto rozważyć zakup dobrowolnego ubezpieczenia turystycznego.

9. Co to jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz co obejmuje?

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KLZ) jest niewątpliwie najistotniejszym ubezpieczeniem dla turystów wyjeżdżających za granicę, gdyż w większości państw świata leczenie obcokrajowców jest pełnopłatne i wiąże się z koniecznością pokrycia nierzadko bardzo wysokich kosztów.

Przedmiotem ubezpieczenia są tu co do zasady niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty leczenia, poniesione przez Ubezpieczonego w trakcie podróży, w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Przez nagłe zachorowanie uważa się stan chorobowy powstały w sposób nagły i niespodziewany, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

Z kolei nieszczęśliwy wypadek definiowany jest najczęściej jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

KLZ obejmuje najczęściej pokrycie kosztów:

konsultacji lekarskich (w tym dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia jeśli wymaga tego stan zdrowia ubezpieczonego)

zleconych przez lekarza badań i zabiegów ambulatoryjnych oraz lekarstw i środków opatrunkowych (z wyjątkiem witamin, środków wzmacniających, odżywek, maści i kremów upiększających)

leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i operacyjnego (o ile ich przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia, odłożyć do czasu powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji)

leczenia stomatologicznego (nagłych stanów zapalnych i bólowych albo koniecznego wskutek urazu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku)

przedwczesnego porodu i powikłania ciąży (zwykle do 32. tygodnia)

naprawy i zakupu okularów, protez stomatologicznych (z wyłączeniem implantów) oraz środków pomocniczych, gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem itp.

a także inne koszty w zależności od zapisów O.W.U.

Standardowo ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia trwającego aż do dnia, w którym stan zdrowia ubezpieczonego pozwala na transport do kraju, jednak nie dłużej niż czas określony w O.W.U.

Należy pamiętać, że w większości O.W.U. zastrzega się, że ubezpieczony jest zobowiązany uzyskać wcześniejszą akceptację ze strony wskazanego w polisie Centrum Alarmowego w przypadku konieczności poniesienia kosztów powyżej określonej kwoty bądź leczenia ambulatoryjnego obejmującego więcej niż jedną wizytę lekarską.

Warto zapoznać się także z listą ograniczeń odpowiedzialności zawartą w O.W.U. – przykładowo nie są pokrywane koszty :

leczenia sanatoryjnego, w ośrodkach leczenia uzależnień, w SPA

operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych

leczenia lekami nieuznawanymi przez medycynę konwencjonalną

korzystania podczas pobytu w szpitalu z usług innych niż standardowe: pokoje o podwyższonym standardzie, używanie odbiorników radiowych, telewizyjnych, korzystanie z usług fryzjerskich i kosmetycznych

powstałe w wyniku niezastosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie.

Niekiedy ubezpieczenie pokryje nawet koszty kontynuacji leczenia w Polsce, np. zdjęcie gipsu/szwów /zmiana opatrunku albo też dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu mający miejsce bezpośrednio po powrocie ubezpieczonego do kraju i będący kontynuacją leczenia rozpoczętego za granicą. Zazwyczaj koszty leczenia i rehabilitacji na terenie Polski uzależnione są jednak od zapłaty dodatkowej składki.

10. Co to jest ubezpieczenie bagażu i co obejmuje?

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu jest zdefiniowany w O.W.U. bagaż podróżny stanowiący własność ubezpieczonego lub znajdujący się w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej. Tutaj dodać należy, że ubezpieczyciel odpowiada także za bagaż który został prawidłowo zabezpieczony przez ubezpieczonego np. oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego, pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania ubezpieczonego.

Bagaż zazwyczaj jest definiowany jako stanowiące własność ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej przedmioty służące do osobistego użytku i zwyczajowo zabierane w podróż (odzież, obuwie, środki higieny osobistej, drobne urządzenia elektryczne np. suszarka...