Ubezpieczenie na życie oraz medyczne dla pracowników a składki ZUS

Jeżeli świadczenie na rzecz pracownika będzie wynikało z regulaminu, który zalicza się do wewnętrznych przepisów o wynagrodzeniu i przybierze postać zakupu po cenach niższych niż detaliczne usług oraz nie będzie stanowić ekwiwalentu w formie pieniężnej i będzie stanowić przychód uzyskiwany przez pracownika w ramach stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, to będzie podlegać ono wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Spółka wskazała we wniosku, że zawarł umowę grupowego ubezpieczenia na życie oraz umowę grupowego ubezpieczenia medycznego, z których mogą korzystać wszyscy zatrudnieni w spółce pracownicy poprzez przystąpienie za pomocą pisemnego oświadczenia woli na specjalnych drukach deklaracji przygotowanych przez dostawcę. Składki w obu przypadkach są częściowo opłacane przez spółkę i stanowią wtedy przychód pracownika ze stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałą część składki będzie opłacał pracownik w drodze potrącenia z wynagrodzenia.

Spółka zamierza wprowadzić do obowiązującego już regulaminu pracy zapis, zgodnie z którym pracownicy będą uprawnieni do zakupu zarówno grupowego ubezpieczenia na życie jak i pakietu opieki medycznej na następujących zasadach:

"Pracownik jest uprawniony do zakupu grupowego ubezpieczenia na życie w cenie … zł w zależności od wariantu, jak również pakietu ubezpieczenia medycznego w wysokości … zł za wariant indywidualny … zł, która jest kwotą niższą niż detaliczna cena odpowiednio ubezpieczenia jak również pakietu medycznego, nabywana przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany do sfinansowania pozostałej kwoty, która stanowi różnicę pomiędzy ceną nabycia danej usługi a kwotą uiszczoną przez pracownika. Pracownik natomiast jest obowiązany do uiszczenia należności wynikającej z przyznanego mu świadczenia poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia".

Korzyści materialne polegająca na uprawnieniu do zakupu ubezpieczenia i pakietu opieki medycznej po cenach niższych niż detaliczne stanowią przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Zdaniem spółki, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wyn...