Ubezpieczenia przy wyjazdach za granicę samochodem - o czym trzeba pamiętać?

Co roku stosunkowo liczna grupa Polaków organizuje wypoczynek wybierając się za granicę i decyduje się na jego samodzielną organizację z pominięciem touroperatorów. W takichprzypadkach samochód staje się ich preferowanym środkiem transportu. Wyjeżdżając za granicę samochodem trzeba pamiętać o poważnych ryzykach jakie wiążą się z podróżowaniem poza granicami Polski, a także upewnić się czy ochrona ubezpieczeniowa pojazdu i pasażerówjaką posiadamy zawierając ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce będzie świadczona równieżza granicą zarówno w kraju docelowym, do którego podróżujemy jak i terytoria krajów przezktóre będziemy przejeżdżać. Ku przestrodze należy przypomnieć, że według danych PolskiegoBiura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych co roku kierowcy pojazdów z polską rejestracją sąsprawcami ponad 60 tysięcy wypadków drogowych. W 2023 roku liczba ta nawet zbliżyła siędo 70 tysięcy.

Co z obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Wypada przypomnieć, że obowiązkowe nie tylko w Polsce ubezpieczenie OC posiadaczy

pojazdów mechanicznych (OC ppm), często nazywane po prostu ubezpieczeniem komunikacyjnym, chroni nas przed finansowymi konsekwencjami szkód na osobie i mieniu osób trzecich spowodowanymi wypadkami drogowymi. Dlatego też, planując podróż samochodem za granicę należy się po pierwsze sprawdzić czy polisa obowiązkowego w Polsce ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) będzie obowiązywać także w kraju docelowym naszej podróży, a także w krajach przez które będziemy podróżować. Trzeba wiedzieć, że polisa OC ppm wykupiona u ubezpieczyciela działającego w Polsce chroni także za granicą, jednak nie wszędzie. W ramach europejskiego Systemu Zielonej Karty funkcjonuje porozumienie wielostronne, na mocy którego ubezpieczenie OC ppm zawarte w jednym kraju obowiązuje także na terytorium krajów należących do Systemu Zielonej Karty, a więc we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, a ponadto w Andorze, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze oraz Serbii. System Zielonej Karty zapewnia więc wypłatę odszkodowań z ubezpieczenia OC ppm za szkody transgraniczne, dzięki czemu zmotoryzowani nie są zmuszeni do nabywania ubezpieczenia OC ppm w krajach przez nich odwiedzanych. Jednakże, w przypadku wyjazdu do niektórych krajów europejskich i innych położonych stosunkowo niedaleko Europy wymagany jest Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego powszechnie zwany „Zieloną Kartą”. Jeżeli więc planujemy podróż samochodem do takich krajów jak Albania, Macedonia Północna, Mołdawia lub Ukraina, a także do Azerbejdżanu, Iranu, Turcji, Maroka czy Tunezji należy koniecznie sprawdzić czy do naszej polisy OC ppm została dołączona „Zielona Karta”. Jeżeli nie, a będziemy jej potrzebować podczas naszej podróży, to należy zwrócić się do naszego ubezpieczyciela OC ppm, aby ją wykupić. Minimalny okres na jaki można wykupić „Zieloną Kartę” to 14 dni, a jej cena zależy od kraju wyjazdu i rodzaju pojazdu. Ważne jest, aby zakupu „Zielonej Karty” nie odkładać na ostatnią chwilę, gdyż ubezpieczyciele na jej wyrobienie i przesłanie mogą potrzebować nawet i 2 tygodni. W przypadku podróży do Białorusi, Kosowa lub Rosji będziemy musieli wykupić jeszcze inny rodzaj ubezpieczenia, tzw. ubezpieczenie graniczne, które można nabyć w momencie przekraczania granicy, gdzie jest dokonywana odprawa celna.

Jeśli już dojdzie do wypadku z naszym udziałem podczas podróży zagranicznej należy pamiętać, że procedury dochodzenia roszczeń są uzależnione od tego w jakim państwie doszło do zdarzenia i w jakim kraju zarejestrowane były pojazdy biorące w nim udział. W większości państw UE, w przypadku zwykłej kolizji (bez ofiar śmiertelnych lub rannych) nie ma obowiązku wzywania Policji. Wystarczy, jeżeli uczestnicy zdarzenia wspólnie spiszą zgłoszenie szkody. Z tych względów dobrze jest przy tym posłużyć się formularzem Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym. Jest to uniwersalny formularz, posiadający wiele wersji językowych, opracowany i honorowany powszechnie przez europejskich ubezpieczycieli, z którego pomocą uczestnicy kolizji mogą przedstawić okoliczności i potwierdzić je własnoręcznymi podpisami. Szczegółowe informacje na temat postępowania w razie wypadku za granicą można uzyskać od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a na jego stronie internetowej można znaleźć też formularz Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym w kilku wersjach językowych. Dobrze jest wydrukować ten formularz przed podróżą i zabrać ze sobą na wszelki wypadek, gdyż może być przydatny nie tylko wtedy, gdy będziemy sprawcami kolizji, ale także wtedy, gdy będziemy poszkodowanymi.

Ubezpieczenie auto casco za granicą – czy i jak działa?

Zakres ochrony w ubezpieczeniach auto casco (AC) obejmuje ryzyka wypadkowo-kolizyjne (czyli szkody własne na pojeździe w wyniku kolizji z innymi pojazdami, przedmiotami lub zwierzętami), ryzy...