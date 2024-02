Twój e-PIT za 2023 r. Resort finansów zachęca do korzystania z e-US

Do tej pory podatnicy złożyli z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) już przeszło 2 mln deklaracji za 2023 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort zachęca jednocześnie do korzystania z e-US, który oferuje dodatkowe funkcjonalności. Chodzi m.in. o weryfikację statusu zwrotu podatku oraz możliwą do aktywowania usługę e-korespondencji.