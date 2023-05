Trzeba uważać na termin zgłoszenia spadku do skarbówki

Aby w skorzystać ze zwolnienia należy złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Otrzymanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w późniejszym terminie nie ma wpływu na fakt jego uprawomocnienia. To data uprawomocnienia się postanowienia wyznacza 6-miesięczny termin do złożenia zgłoszenia.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który nabył spadek po swojej mamie w całości. Niestety złożył deklarację SD-Z2 w terminie przekraczającym 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia nabycia spadku, w terminie nieprzekraczającym nadania i odbioru pisma z postanowieniem nabycia spadku. Podatnik myślał, że jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn. Z tego względu nieświadomie popełnił błąd i deklarację SD-Z2 złożył po terminie, przy czym w tym samym dniu złożył czynny żal. W związku z tym chciał wiedzieć, czy powinien zostać obciążony podatkiem od spadków i darowizn, a jeżeli tak to dlaczego miałby ponosić konsekwencje tego, że Sąd Rejonowy tak długo zwlekał z tym, by poinformować go o nabyciu spadku.

Zdaniem podatnika, nie powinien on być obciążany podatkiem od spadków i darowizn po zmarłej mamie. Złożył deklarację SD-Z2 w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od otrzymania prawomocnego postanowienia nabycia spadku. Nie mógł złożyć deklaracji podatkowej SD-Z2 wcześniej ze względu na skomplikowaną sytuację życiową, jak i fakt, że ani sąd, ani urząd skarbowy nie poinformowały go o fakcie, iż deklarację SD-Z2 składa się w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia nabycia spadku. Co więcej, stan epidemii w Polsce też miał wpływ na tok spraw urzędowych za sprawą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. W wydanej interpretacji wskazał:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Jak wynika z treści art. 5 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustaw obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku oraz ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 4 cyt. ustawy jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzecz...