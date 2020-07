Tryb i forma rozwiązania umowy w świadectwie pracy

Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy związane z wystawianiem świadectwa pracy, należy zwrócić uwagę na informacje udzielane w zakresie trybu i formy rozwiązania umowy o pracę. Informacja ta ma wpływ na postrzeganie pracownika poszukującego na rynku pracy nowego miejsca zatrudnienia. Podanie informacji może mieć w tym wypadku nawet aspekt piętnujący. Pracownik zwolniony jest inaczej traktowany w procesie rekrutacji. Czy możliwe jest ukształtowanie przepisów w tym zakresie, które w sposób maksymalny będą zabezpieczać pracownika przed udzielaniem tych informacji? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 8329 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących wystawiania świadectw pracy

Szanowna Pani Minister!

Nie ulega wątpliwości, że w ciągu lat, jakie minęły od czasu transformacji gospodarczej, pojawiło się szereg negatywnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem ludzi w środowisku pracy. Jednym z tych zjawisk są różnorakie formy wykluczenia społecznego pracownika w środowisku, w którym świadczy pracę. Jedną z nich jest mobbing. Poczucie wykluczenia i zagrożenia może prowadzić do dalszych skrajnych przypadków związanych z chęcią dominacji i sprawowania kontroli nad funkcjonowaniem pracownika, które wychodzą daleko poza przyjęte normy społeczne. Jedną z nich są groźby zwolnienia, a także samo zwolnienie pracownika z zakładu pracy.

Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy związane z wystawianiem świadectwa pracy, należy zwrócić uwagę na informacje udzielane w zakresie trybu i formy rozwiązania umowy o pracę. Informacja ta ma wpływ na postrzeganie pracownika poszukującego na rynku pracy nowego miejsca zatrudnienia. Podanie informacji może mieć w tym wypadku nawet aspekt piętnujący. Pracownik zwolniony jest inaczej traktowany w procesie rekrutacji. Postrzegany może być jako trudny, krnąbrny lub nieprzydatny. Pracownik i pracodawca, mając świadomość funkcjonowania oceny pracowniczej oraz udzielania informacji o trybie zwolnienia, mogą albo nie zwracać uwagi na łamanie praw pracowniczych w przedsiębiorstwie lub wykorzystywać przewagę pracodawcy nad pracownikiem. Jest to aspekt także kulturowy związany z kształtującym się rynkiem pracy i patologiami na nim występującymi. Biorąc to pod uwagę, kierujemy do Pani Minister następujące pytania:

Czy możliwe jest ukształtowanie przepisów w tym zakresie, które w sposób maksymalny będą zabezpieczać pracownika przed udzielaniem informacji w świadectwach pracy, które mogą mieć wpływ na jego postrzeganie u następnych pracodawców? Czy Ministerstwo w tym zakresie analizuje kwestie związane z możliwością piętnowania pracowników ze względu na udzielanie informacji w świadectwach pracy dotyczących trybu ich zwolnienia?

Posłowie:

