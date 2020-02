Trudny powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Podmiotom, zatrudniającym pracowników powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym przysługuje ulga, zgodnie z którą pracodawcy są czasowo zwolnieni z obowiązku opłacania za te osoby składek na Fundusz Pracy. Analogiczne przepisy obowiązują również w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Inne formy pomocy matkom, wracającym do pracy po przerwie związanej z macierzyństwem omawia prezentowana odpowiedź na interpelację poselską.

Interpelacja nr 307 do prezesa Rady Ministrów w sprawie form pomocy kobietom, które wracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim

Szanowny Panie Premierze,

samorządy borykają się obecnie z problem dofinansowania miejsc w żłobkach a tym samym problemem powrotu kobiet do pracy po urlopie macierzyńskim i wizją zwiększającego się bezrobocia, co jest szczególnie ważne w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, które od lat jest w czołówce województw z najwyższym jego wskaźnikiem. Program „Maluch” wprowadzony za rządów PO-PSL w 2012 r. obecnie ze zmienioną nazwą przez rząd PiS na „Maluch+”,a także różnorodne formy zatrudnienia kobiet wracających z urlopów macierzyńskich znalazły swoje miejsce w Kodeksie pracy w 2013 r.

W Pana zapowiedziach była mowa o formach pomocy kobietom, które wracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim w związku z czym, kieruję zapytania następującej treści:

1. Jakich form pomocy kobietom wracającym do pracy po urlopie macierzyńskim możemy oczekiwać?

2. Czy będą one finansowane przez rząd, czy też odpowiedzialność finansowa spadnie na samorządy? Proszę o przedstawienie Pana szacunków.

3. Ile nowych miejsc w żłobkach powstanie do 2024 r. i jaki budżet jest na to przeznaczony na nadchodzący rok 2020 i następne lata do 2024?

Paweł Papke, 05-12-2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 307

Szanowna Pani Marszałek!

Odpowiadając na interpelację nr 307 Pana Pawła Papke, Posła na Sejm RP, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zmieniająca się w obecnych czasach rola kobiet w codziennym życiu, wymagająca płynnego godzenia ról – kobiety matki i żony oraz kobiety czynnej zawodowo, powoduje konieczność istnienia w tym zakresie pewnych ułatwień także, jeśli chodzi o szeroko pojmowaną politykę rynku pracy. Grupą będącą w szczególnej sytuacji są kobiety niepracujące, poświęcające cały czas na wychowywane dziecka, a także kobiety chcące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Z punktu widzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to właśnie one stanowią główny obiekt zainteresowania, wobec których urzędy pracy podejmują intensywne działania aktywizujące.

Powiatowe urzędy pracy oferują szeroką pomoc w powrocie na rynek pracy kobietom, które zarejestrują się jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Mogą one skorzystać, na zasadach ogólnych, z szerokiego spektrum wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482, z późn. zm.), obejmującego m.in.: