Trudno się dodzwonić do ZUS. Będzie lepiej?

Interpelacja nr 4421 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie obciążonej infolinii ZUS

Szanowna Pani Ministro,

w obecnych czasach, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest kluczową instytucją odpowiedzialną za realizację licznych świadczeń, m.in. świadczenie wychowawcze "Rodzina 800+", Dobry start 300+, Aktywny Rodzic, obsługa związana z ubezpieczeniami oraz emeryturami i rentami, istotne jest zapewnienie obywatelom jak najszerszego dostępu do informacji i wsparcia. Obecnie funkcjonująca centralna infolinia ZUS, mimo swoich zalet, często bywa przeciążona. Wiele osób, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania, ma trudności z uzyskaniem połączenia lub otrzymaniem szybkiej i rzetelnej informacji. Telefony do poszczególnych oddziałów nie są udostępniane na stronie instytucji. Brak dostępu do lokalnych pracowników, którzy są zaznajomieni ze specyfiką regionalnych placówek, utrudnia uzyskanie szczegółowych i precyzyjnych odpowiedzi na pytania. Podczas składania wniosków na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wiele osób również napotyka trudności natury technicznej, które dzięki większej dostępności konsultantów na infolinii mogłyby być rozwiązywane na bieżąco, bez konieczności wizyty w placówce ZUS.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy ministerstwo jest świadome problemów związanych z obciążeniem centralnej infolinii ZUS i długimi czasami oczekiwania na połączenie? Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie lokalnych infolinii w poszczególnych placówkach ZUS, aby umożliwić obywatelom bezpośredni kontakt z ich lokalnym oddziałem? Czy ministerstwo analizowało możliwość zwiększenia liczby konsultantów obsługujących centralną infolinię ZUS lub wdrożenia innych rozwiązań technologicznych, które mogłyby poprawić dostępność usług telefonicznych? Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie dodatkowych kanałów komunikacji z ZUS, takich jak czat online lub komunikatory internetowe, które mogłyby odciążyć infolinię i umożliwić szybszy kontakt z konsultantami?

Posłanka Alicja Łepkowska-Gołaś

21 sierpnia 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 4421 w sprawie obciążonej infolinii ZUS

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 4421 Pani Posłanki Alicji Łepkowskiej-Gołaś „w spra...