Testy diagnostyczne dla pracowników? Biznes boi się paraliżu działalności

Nowe przepisy dotyczące testowania pracowników w kontekście koronawirusa mogą doprowadzić do paraliżu działalności firm oraz konfliktów pomiędzy pracownikami – ostrzegają eksperci Konfederacji Lewiatan. Środowisko pracodawców liczy na to, że projekt nowej ustawy zostanie odrzucony.

Główną propozycją przewidzianą w projekcie zgłoszonym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości jest możliwość nieodpłatnego wykonywania przez pracowników testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa. Test będzie mógł być co do zasady wykonany raz na tydzień, a koszty zostaną pokryte z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jednocześnie pracownik, który nie podda się testowi będzie musiał liczyć się z koniecznością wypłaty odszkodowania, jeśli w jego zakładzie pracy dojdzie do zakażenia.

– Projekt nie realizuje podstawowego celu, jakim jest próba ograniczenia zakażeń (w tym w zakładach pracy). Odmowa wykonania przez pracownika testu nie pociąga za sobą jakichkolwiek konsekwencji. Pracownik taki n...