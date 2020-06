Test na koronawirusa nie jest przychodem dla pracownika

Interpelacja nr 6587 do ministra finansów w sprawie przychodu pracownika z tytułu wykonania testu opłaconego przez pracodawcę

Szanowny Panie Ministrze!

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że opłacony przez pracodawcę test na COVID-19 jest przychodem pracownika, więc z tego tytułu należy odprowadzić podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Takie stanowisko miała wyrazić Krajowa Informacja Skarbowa. Pragnę jednak zaznaczyć, że pracodawca, kupując komercyjne badania i wysyłając na testy swoich podwładnych, wyklucza narażenie innych na możliwość zarażenia, a co za tym idzie, chroni ich od utraty zdrowia czy życia. Takie działania pracodawcy należy chwalić, że z własnych środków chce finansować testy, a nie czeka na to, co i kiedy zrobią służby państwowe. WHO w swoich komunikatach jasno utrzymuje, że należy testować, testować i jeszcze raz testować.

W związku z powyższym mam do Pana Ministra następujące pytania:

Czy opłacenie przez pracodawcę testu na COVID-19 jest przychodem pracownika? Jeżeli tak, to czy ministerstwo rozważa zwolnienie z podatku tego typu przychodu? Jeżeli nie, to czy ministerstwo wyda jasny komunikat, aby nie było nieporozumień w tej sprawie?

Posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska

21 maja 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 6587 w sprawie przychodu pracownika z tytułu wykonania testu opłaconego przez pracodawcę

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 6587 Pani Poseł Henryki Krzywonos-Strychalskiej w sprawie przychodu pracownika z tytułu wykonania testu opłacone...