Terminy na wdrożenie PPK zostaną przedłużone?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej proponuje w nim odroczenie terminów wdrożenia PPK, co ma poprawić sytuację pracodawców w obliczu pandemii koronawirusa. W efekcie dla niektórych podmiotów terminem objęcia przepisami o PPK byłby początek 2022 r. Dla pracodawców, którzy już zawarli umowy, przewidziano z kolei możliwość zawieszenia wpłat do końca 2022 r.