Terminowo spłacane raty nie powinny wpływać negatywnie na świadczenia z ZUS

Do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy rozstrzygającej na korzyść przedsiębiorców wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu ubezpieczeń społecznych dla osób, które zawarły umowę o odroczenie terminu płatności lub spłacają układ ratalny.

Do Biura Rzecznika MŚP stale wpływają wnioski przedsiębiorców, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy też macierzyńskiego z uwagi na zawarty przez te osoby i spłacany w wyznaczonym terminie układ ratalny. Organ rentowy wskazywał w uzasadnieniu odmownych decyzji, że uprawnienia takie nie przysługują w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, i to nawet w sytuacji, w której dana należność została objęta umową o odroczenie płatności lub rozłożenie należności na raty. Pomimo interwencji podejmowanych przez Rzecznika MŚP, ZUS w dalszym ciągu odmawiał wypłaty świadczeń wnioskującym o pomoc przedsiębiorcom.

W związku z powyższym Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wystąpił do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców poprzez rozstrzygnięc...