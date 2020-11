Termin obowiązywania bonu turystycznego będzie wydłużony?

Bon turystyczny w założeniach jego pomysłodawców miał być wsparciem nie tylko dla polskich rodzin, ale głównie dla branży turystycznej. Dla całej branży turystycznej. Tymczasem ma on obowiązywać przez 19 miesięcy, od 1 sierpnia 2020 do 31 marca 2022 roku. Niestety, stawia to w gorszym położeniu te firmy turystyczne, które prowadzą swoją działalność tylko przez cztery miesiące od maja do września, bo tylko tyle trwa sezon letni. Czy będą podjęte działania w celu wydłużenia terminu ważności bonu turystycznego? - pyta poseł w interpretacji do prezesa Rady Ministrów.