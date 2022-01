Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego upłynie 31 stycznia

Organizacje, które zosta造 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S康owym przed 31 pa寮ziernika 2021 r., maj czas na dope軟ienie obowi您ków zwi您anych ze zg豉szaniem tzw. beneficjentów rzeczywistych tylko do 31 stycznia br. Po ubieg這rocznej nowelizacji katalog podmiotów podlegaj帷ych przepisom rozszerzono m.in. o fundacje, spó責zielnie i stowarzyszenia.

W przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS przed 31 pa寮ziernika 2021 r. czas na samodzielne dokonanie zg這szenia beneficjentów rzeczywistych up造nie 31 stycznia 2022 r. Z kolei w przypadku organizacji wpisanych do KRS po 31 pa寮ziernika 2021 r. termin na zg這szenie to 7 dni, licz帷 od dnia wpisu do KRS.

Co wa積e, w przypadku nawet niezawinionego niedope軟ienia obowi您ków w okre郵onym terminie podmioty musz liczy si z karami administracyjnymi, których wysoko嗆 mo瞠 si璕a do 1 mln z.

Zgodnie z nowelizacj ustawy o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu z pa寮ziernika 2021 r., katalog podmiotów zobowi您anych do zg豉szania danych beneficjentów rzeczywistych d...