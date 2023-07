Terapia cyfrowa dla pracownika bez składek ZUS

Kwota, którą pracodawca będzie opłacać w celu finansowania lub dofinansowania kosztów uzyskania dostępu do aplikacji mobilnej przez pracownika, za pośrednictwem której może on skorzystać z terapii cyfrowej służącej obniżeniu lęku, napięcia, stresu związanego z aktywnością zawodową oraz wspierającej osoby zmagające się z wypaleniem zawodowym, nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Bez znaczenia pozostaje czy koszty te będą w całości finansowane ze środków zgromadzonych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy dofinansowanie ze środków obrotowych, a zasady takiego dofinansowania zostaną opisane w regulaminie wynagradzania.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że planuje dofinansować swoim pracownikom możliwości korzystania z aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której pracownik może skorzystać z terapii cyfrowej służącej obniżeniu lęku, napięcia, stresu związanego z aktywnością zawodową oraz wspierającej osoby zmagające się z wypaleniem zawodowym. Zawarte w aplikacji ćwiczenia i materiały edukacyjne mogą poprawić jakość życia, efektywność pracy i zmniejszyć objawy lęku, stresy i wypalenia zawodowego. Aplikacja uczy radzić sobie z emocjami i budować zdrowe nawyki. Efektem korzystania z aplikacji zgodnie z deklaracją dystrybutora jest m.in. prewencja w zakresie wypalenia zawodowego. Pracownicy - użytkownicy aplikacji mogą uczestniczyć w dostępnych w jej ramach interaktywnych spotkaniach, ćwiczeniach oraz wykorzystywać w praktyce materiały edukacyjne, które wprowadzone zostały do aplikacji. W ocenie przedsiębiorcy korzystanie z aplikacji wpłynie pozytywnie na efektywność pracowników poprzez poprawienie ich komfortu psychicznego i fizycznego oraz zmniejszy fluktuację kadr. Przedsiębiorca rozważa finansowanie kosztów związanych z korzystaniem z aplikacji ze środków zgromadzonych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (którego utworzenie rozważa) lub dofinansowanie kosztów związanych z korzystaniem z aplikacji ze środków obrotowych, przy czym w tym przypadku pracownik byłby zobowiązany do pokrycia niewielkiej części kosztów związanych z korzystaniem z aplikacji przy jednoczesnym wprowadzeniu do regulaminu wynagrodzeń odpowiednich zapisów regulujących zasady takiego dofinansowania. Do uzyskania dostępu do aplikacji uprawnieni będą wszyscy pracownicy na zasadzie dobrowolności, przy czym w przypadku finansowania kosztów dostępu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zachowane zostanie kryterium socjalne.

Wartość finansowania lub częściowego dofinansowania pracownikom świadczenia w postaci możliwości korzystania z aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której pracownik może skorzystać z terapii cyfrowej służącej obniżeniu lęku, napięcia, stresu związanego z aktywnością zawodową oraz wspierającej osoby zmagające się z wypaleniem zawodowym, nie będzie stanowić przychodu ze stosunku pracy, w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy kwota, którą będzie opłacać w celu finansowania uzyskania dostępu do aplikacji przez pracowników ze środków zgromadzonych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub ze środków obrotowych, będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na podstawie przepisu § 2 ust. 1 pkt 19 bądź 26 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub w związku z tym, że świadczenie takie nie stanowi przychodu pracownika zgodnie z wykładnią przedstawioną w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, dotyczącego analogicznych świadczeń relaksacyjnych.

Według przedsiębiorcy kwota, którą opłacać będzie w celu finansowania lub dofinansowania kosztów uzyskania dostępu do aplikacji przez pracowników nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Bez znaczenia pozostaje czy koszty te będą w całości finansowane ze środków zgromadzonych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy dofinansowanie ze środków obrotowych, a zasady takiego dofinansowania zostaną opisane w regulaminie wynagradzania.