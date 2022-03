Tarcza antyputinowska. Rząd przedstawił pierwsze szczegóły

Ogłoszona w piątek tarcza zakłada wprowadzenie szeregu różnych rozwiązań mających niwelować negatywne dla Polski skutki gospodarcze rozpoczętej przez Rosję wojny z Ukrainą. Pierwsze elementy tarczy skupiają się przede wszystkim na ograniczaniu wzrostu cen żywności.

– Wojna, którą wywołał Putin, to jest horror dla Ukrainy i jej mieszkańców. Oprócz tego, ta wojna wywołuje również ogromne gospodarcze problemy. Jest to taki czas, kiedy nasz rząd postanowił wdrożyć tarczę „antyputinowską”. Nazywamy ją w ten sposób umownie, bo to w tej wojnie wywołanej przez Putina skupia się jak w soczewce bardzo wiele problemów – wskazuje szef polskiego rządu, Mateusz Morawiecki.

Pakiet obejmuje pomoc dla rolników zagrożonyc...