Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie ze składek ZUS tylko dla składających e-wniosek?

Skrzynki na dokumenty, jako dodatkowy kanał wpływu, ułatwiały przedsiębiorcom złożenie wniosku papierowego. Rozwiązanie to obowiązywało w odniesieniu do wniosków składanych w oparciu o Tarcze antykryzysowe od 1 do 4. Od Tarczy antykryzysowej 5.0. nastąpiła zmiana w powyższym zakresie, ponieważ aktualnie przedsiębiorcy mogą składać wnioski tylko w formie elektronicznej. Zaletą takiego rozwiązania, oprócz wykluczenia kontaktu stwarzającego ryzyko zakażenia koronawirusem jest także to, że eliminuje możliwość „zaginięcia” wniosku przesyłanego np. za pośrednictwem poczty - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.