Tarcza antykryzysowa: Świadczenie postojowe i sytuacja materialna przedsiębiorcy

Interpelacja nr 8202 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyjaśnienia zasad dotyczących przyznawania kolejnych świadczeń postojowych oraz sposobu weryfikacji sytuacji materialnej przedsiębiorcy

Szanowna Pani Minister,

świadczenie postojowe wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie złożonego wniosku. Kryteria przyznania świadczenia postojowego w pierwszym miesiącu są precyzyjnie wskazane w przepisie art. 15 zq ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie ze wskazanym przepisem, kryterium dochodowe w przypadku przyznania świadczenia postojowego jest spełnione, jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w związku z przeciwdziałaniem skutkom ekonomicznym związanym z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, przedsiębiorca może korzystać z tego świadczenia nie więcej niż trzykrotnie (art. 15 zr ustawy).

Niestety, kryteria związane ze złożeniem kolejnego wniosku o wypłatę tzw. świadczenia postojowego są nieprecyzyjne oraz rodzą szereg wątpliwości interpretacyjnych, co do intencji ustawodawcy oraz sposobu weryfikacji sytuacji gospodarczej, a także finansowej przedsiębiorcy składającego kolejny wniosek o wypłatę świadczenia postojowego. Przepis art. 15 zua ust. 3 ustawy wskazuje, że warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna zadeklarowana we wniosku, o którym mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie. Jakie jest jednak legalne znaczenie zwrotu „sytuacja materialna nie uległa poprawie”; jakie będą kryteria weryfikacji opisanego stanu; w oparciu o jakie dokumenty przedsiębiorcy odbywać się będzie kontrola sytuacji materialnej? Na wyżej opisany problem zwróciła m.in. uwagę Gazeta Prawna (https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1475679,zus-swiadczenie-postojowe-umowy cywilnoprawne-prz...