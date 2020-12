Tarcza antykryzysowa: Pokrzywdzone matki wciąż czekają na zmiany

Młode matki, a także kobiety, które w trakcie ciąży przebywają na zwolnieniach lekarskich, żyją dziś z zasiłków często o połowę niższych niż te, których miały prawo się spodziewać, planując urodzenie dziecka. Wynika to z błędu legislacyjnego, jaki wkradł się do tarczy covidowej. Nieudana poprawka ustawy nie naprawiła sytuacji, a tylko pogłębiła niesprawiedliwość - nierówno traktując pokrzywdzone osoby i tylko niektórym przyznając korektę. Tarcza covidowa pozwoliła pracodawcom obniżyć wymiar pracy pracowników w celu ratowania ich miejsc pracy. Nieoczekiwanie i nieplanowanie rykoszetem trafiło to w kobiety w ciąży i młode matki.

Interpelacja nr 15059 do ministra rozwoju, pracy i technologii, ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie młodych matek pokrzywdzonych przez zapisy tarczy antykryzysowej

Szanowny Panie Ministrze,

w dalszym ciągu Komisja Finansów Publicznych wstrzymuje pochylenie się nad sprawą matek pokrzywdzonych przez tarczę antykryzysową i zmniejszeniem wymiaru czasu pracy.

Młode matki, a także kobiety, które w trakcie ciąży przebywają na zwolnieniach lekarskich, żyją dziś z zasiłków często o połowę niższych niż te, których miały prawo się spodziewać, planując urodzenie dziecka. Wynika to z błędu legislacyjnego, jaki wkradł się do tarczy covidowej.

Nieudana poprawka ustawy nie naprawiła sytuacji, a tylko pogłębiła niesprawiedliwość - nierówno traktując pokrzywdzone osoby i tylko niektórym przyznając korektę.

Tarcza covidowa pozwoliła pracodawcom obniżyć wymiar pracy pracowników w celu ratowania ich miejsc pracy. Nieoczekiwanie i nieplanowanie rykoszetem trafiło to w kobiety w ciąży i młode matki. Otóż jeśli w trakcie ciąży obniżono im wymiar etatu, a zatem i wynagrodzenie, ich zasiłki chorobowe oraz macierzyńskie liczone są od tej obniżonej podstawy, nawet jeśli w międzyczasie etat wrócił już do normy i ponownie jest pełny.

Kobieta, której niezdolność do pracy powstała w okresie obniżenia wynagrodzenia, aż do końca pobierania zasiłku będzie go otrzymywać w obniżonej wysokości, choćby nawet w tym czasie jej wynagrodzenie wróciło do wysokości sprzed epidemii. W praktyce najczęściej oznacza to, że obniżka wynosi około połowy, a nie 20%, dlatego że jeśli przed rozpoczęciem pobierania zasiłku nastąpiła zmiana wynagrodzenia, to zasiłek nalicza się od podstawy tego obniżonego wynagrodzenia. Normalnie wynikałby on ze średniego wynagrodzenia za 12 miesięcy wstecz, wyższego nie tylko w podstawie, ale i uwzględniającego np. premie czy nagrody. Tak więc otrzymywany zasiłek jest często niższy od tego, którego można się było słusznie spodziewać, planując ciążę, o znacznie więcej niż 20%.

Ustawodawca najwyraźniej zauważył swoje przeoczenie i próbował to naprawić. Niestety naprawa poszła niesprawiedliwie. Poprawiła sytuację tylko tych pań, którym zasiłek zmienił się co do rodzaju w trakcie obowiązywania tarczy (np. z chorobowego na macierzyński) albo które były na zasiłku 3 miesiące wcześniej. To rozwiązanie nie ma żadnego sensownego uzasadnienia, ale dzieli młode matki na lepiej i gorzej potraktowane.

