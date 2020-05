Tarcza antykryzysowa – do Sejmu trafił nowy pakiet

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. To kolejna ustawa w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. W sumie w nowym projekcie rząd proponuje kilkadziesiąt różnych zmian.