Tarcza antykryzysowa: Czy pomoc dla firm jest opodatkowana?

Rząd zapewnił pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc finansową, zastanawiają się teraz, czy otrzymane środki będą podlegać opodatkowaniu, czy będą one przychodem, od którego należy odprowadzić podatek. Sprawa ta jest bardzo istotna z punktu widzenia prowadzenia działalności i poprawności rozliczeń z urzędem skarbowym. Czy środki wypłacane na rzecz pomocy dla firm i przedsiębiorców w postaci pożyczek są opodatkowane? Czy traktowane są one jako przychód? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów.