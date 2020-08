Tarcza antykryzysowa a wysokość zasiłku macierzyńskiego

W przypadku gdy pracownica, której zmieniono wymiar czasu pracy, zachorowała jeszcze przed zmianą wymiaru czasu pracy i ma ustaloną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z zarobków osiąganych przed zmianą wynagrodzenia - to tak ustalona podstawa wymiaru obowiązuje, w przypadku nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego, również po zmianie wymiaru czasu pracy. Dotyczy to również ubezpieczonych, których niezdolność do pracy z powodu choroby przypada w okresie ciąży - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.