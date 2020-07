Tarcza antykryzysowa 4.0: Świadczenie postojowego dla nowej grupy przedsiębiorców

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-192 wprowadzono zmiany polegające m.in. na umożliwieniu otrzymania świadczenia postojowego przedsiębiorcom, którzy podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu i jednocześnie opłacają składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.

Interpelacja nr 7675 do ministra finansów, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawania świadczeń postojowych osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu

Przyznawanie w ramach ustawy świadczeń postojowych i bezzwrotnych kredytów mających na celu niwelowanie skutków epidemii, tak silnie oddziaływającej na gospodarkę kraju, jest działaniem koniecznym, wymagającym szerokiego spektrum rozeznania w ocenie osób uprawnionych do ich uzyskania.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nazywana tarczą antykryzysową 1.0, pokazuje szereg niedociągnięć wobec osób, które pomocy potrzebują. Przepisy dotyczące świadczeń postojowych w istocie mają charakter oceny, generalizujący i klasyfikacyjny, co w wielu wypadkach szkodzi, a nie pomaga. Opieszały system przyznawania świadczeń to jeden problem, drugim są niesprawiedliwe zapisy wykluczające przedsiębiorców, posiadających zatrudnienie na etacie. Ustawa nie weryfikuje, jakie zabezpieczenie finansowe zapewnia umowa o pracę, lecz zamyka drogę do jego pozyskania każdemu, kto podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Zapis ten jest niestety nacechowany brakiem weryfikacji szczególnych okoliczności zatrudnienia osób potrzebujących. Ustawa ta krzywdzi i wyłącza osoby będące zatrudnione na etatach w wymiarze niepełnym, często poniżej 1/8 etatu, a będące jednak beneficjentami systemu ubezpieczeń społecznych z tego tytułu. Efektem takiego zatrudnienia jest bazowa płaca o znikomym wymiarze. Osoba taka generuje zarobek w miejscu pracy w formie umowy cywilnoprawnej podchodzącej pod zapisy ustawy o świadczeniach postojowych.

Okoliczności te zostały przez ustawodawcę w całości pominięte i dały podstawy do skierowania następujących pytań: