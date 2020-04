Tarcza antykryzysowa 2.0 – biznes apeluje m.in. o zwolnienia z podatków

Tarcza antykryzysowa 2.0 powinna dostarczyć rozwiązania i narzędzia, które będą adekwatne do aktualnych potrzeb polskiej gospodarki – twierdzą największe organizacje pracodawców i przedsiębiorców, zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości. Rząd zapowiedział już wstępnie prace nad nowym pakietem osłonowym. Biznes apeluje m.in. o zwolnienie wszystkich dotkniętych kryzysem firm z podatków CIT, PIT, VAT oraz od nieruchomości.

„Dotychczas przyjęte rozwiązania nie chronią odpowiednio firm i miejsc pracy przed likwidacją, apelujemy o pilne wypracowanie, we współpracy z organizacjami gospodarczymi, tarczy antykryzysowej 2.0. Tarcza antykryzysowa 2.0 powinna dostarczać rozwiązań i narzędzi adekwatnych do potrzeb gospodarki, które jednocześnie będą praktyczne i gotowe do szybkiej implementacji” – czytamy w apelu opublikowanym przez Radę Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy apelują do rządu m.in. o rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS na wszystkie firmy, które w związku ze skutk...