Tablice i urządzenia reklamowe - szykuje się zmiana przepisów

Projekt ustawy o planowaniu przestrzennym raczej nie będzie zawierał rozwiązań prawnych ograniczających uprawnienia gmin w zakresie możliwości określania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym ograniczenia nakładania sankcji za ich nieprzestrzeganie, informuje Ministerstwo Rozwoju. Ministerstwo nie wyklucza jednak włączenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakresu odpowiednich aktów planowania przestrzennego.

Interpelacja nr 846 do ministra rozwoju w sprawie ustawy o planowaniu przestrzennym

Szanowna Pani Minister,

procedowana jest nowa ustawa o planowaniu przestrzennym. Zmiany bardzo mocno utrudnią gminom uporządkowanie chaosu reklamowego. Po wielu latach bałaganu reklamowego wreszcie istnieje możliwość uporządkowania tego porblemu. Niestety projekt zaprezentowany przez ministerstwo uniemożliwi uporządkowanie reklam w gminach.

Poniżej szkodliwe założenia nowej ustawy:

1) likwidacja możliwości uchwalania uchwał krajobrazowych przez gminy;

2) skasowanie możliwości jednolitej regulacji tej problematyki dla całej gminy (art. 34 projektu ustawy przekazuje obowiązek regulacji tej kwestii tzw. planom zabudowy, czyli nowej wersji planów miejscowych, art. 145 uchyla zapisy ewentualnej uchwały krajobrazowej) – oznacza to powrót do dotychczasowego bałaganu, w którym każdy plan odmiennie reguluje kwestie reklamowe, w zależności od indywidualnych przekonań projektanta planu i bieżących praktyk rynku reklamowego w okresie opracowywania dokumentu;

3) likwidacja kluczowego dla uchwały krajobrazowej obowiązku dostosowania istniejących reklam do nowych przepisów (art. 129) – przekreśla to możliwość uporządkowania narosłego przez 30 lat bałaganu i sankcjonuje jego trwanie do końca naszego życia;

4) wprowadzenie nieistniejącego w ustawie krajobrazowej obowiązku odszkodowawczego gminy w przypadku ograniczenia możliwości wykorzystania nieruchomości na cele reklamowe (art. 130) – przekreśla to w praktyce możliwość jakiegokolwiek sensownego uporządkowania na przyszłość sposobu funkcjonowania reklamy zewnętrznej;

5) likwidacja kluczowego dla uchwały krajobrazowej mechanizmu egzekucyjnego w postaci dziennych opł...