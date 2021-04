Szczepienia w zakładach pracy – rząd przedstawił nowe szczegóły

Już od 4 maja br. przedsiębiorstwa będą mogły zgłaszać gotowość do szczepień pracowników w zakładach pracy. Szczegółowe wytyczne dostosowano do części postulatów zgłaszanych przez biznes. Na razie nie ma pewności, kiedy akcje szczepień zostaną rozpoczęte. Jak wskazuje rząd, będzie to zależeć przede wszystkim od dostępności szczepionek i tego, czy nie będzie kolejnych opóźnień w dostawach.