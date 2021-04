Szczepienia w zakładach pracy coraz bliżej

Do końca tygodnia rząd ma przedstawić szczegółowe propozycje dotyczące szczepień przeciw koronawirusowi (COVID-19) w zakładach pracy. W założeniu akcje tego typu mają być oparte na dobrowolności i dotyczyć zakładów, w których chętnych będzie co najmniej 500. Środowisko przedsiębiorców apeluje m.in. o to, by szczepienia mogły obejmować również rodziny pracowników. Przewiduje się, że szczepienia w zakładach pracy ruszą w maju br.