Szara strefa na rynku pracy coraz mniejsza

W 2022 r. liczba osób wykonujących pracę nierejestrowaną wyniosła 342 tys. – wynika z nowego raportu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do 2017 r. liczba ta okazała się mniejsza aż o 538 tys., co oznacza spadek o 61,1 proc. W ujęciu procentowym szara strefa na rynku pracy skurczyła się z 5,4 proc. do 2 proc. ogólnej liczby pracujących w Polsce.