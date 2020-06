Sytuacja finansowa Polaków – nastroje powoli się poprawiają

Coraz mniej Polaków martwi się o to, czy będzie w stanie zapłacić rachunki – wynika z nowego badania pn. „Global State of the Consumer Tracker”, które przeprowadziła firma doradcza Deloitte. W trakcie ostatnich dwóch tygodni liczba konsumentów obawiających się zwolnienia z pracy zmniejszyła się o 5 pkt proc., ale takie zaniepokojenie wciąż dotyczy niemal połowy (47 proc.) pracujących Polaków.