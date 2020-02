System elektronicznego paragonu już niebawem?

12 lutego 2020 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 207). W art. 5 projektu przewidziano zmiany do ustawy o VAT mające na celu wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób. Z kolei zgodnie z projektowanym art. 14 procedowanej ustawy regulacje te mają wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 1909 do ministra finansów w sprawie wdrażania systemu elektronicznego paragonu

Szanowny Panie Ministrze!

Każdego dnia polscy sprzedawcy, handlowcy, restauratorzy, przedsiębiorstwa drukują miliony papierowych paragonów. Potwierdzenia te nie dość, że w większości przypadków trafiają od razu do kosza, to istnieje podejrzenie, że w papierze wykorzystywanym do ich drukowania może występować szkodliwy dla zdrowia bisfenol A. Wprowadzenie elektronicznych paragonów uprościłoby zarządzanie historią zakupów, ułatwiło gromadzenie i wyszukiwanie potwierdzeń transakcji, zredukowało problemy związane z trwałością druku termicznego czy ryzykiem zgubienia tradycyjnego potwierdzenia zakupu.

W związku z planami Ministerstwa Finansów o stworzeniu e-paragonu bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Jaki jest postęp prac nad stworzeniem systemu elektronicznego paragonu i kiedy możemy poznać termin jego wdrożenia? Czy w 2020 roku uda się wdrożyć system kas fiskalnych jako aplikację na telefon? Czy Ministerstwo Finansów planuje zachęcać użytkowników kas fiskalnych do instalowania kas online, co pozwoli zmniejszyć koszt kontroli i uszczelni system podatkowy?

Poseł Krzysztof Gawkowski

31 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1909 w sprawie wdrażania systemu elektronicznego paragonu

W odpowiedzi na interpretację nr 1909 Pana Posła Krzysztofa Gawkowskiego w sprawie wdrażania systemu elektronicznego paragonu, uprzejmie informuję.

Ad. 1

Jeśli chodzi o poruszoną w interpelacji kwestię dotyczącą postępu prac nad stworzeniem systemu elektronicznego paragonu, pragnę stwierdzić, iż w art. 5 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os&...