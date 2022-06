System e-Doręczeń opóźniony. Więcej czasu dla firm

Terminy wejścia w życie obowiązków związanych z systemem e-Doręczeń zostaną opóźnione do maksymalnie 1 stycznia 2024 r. W efekcie przedsiębiorcy będą mieć więcej czasu na założenie elektronicznej skrzynki do doręczeń. Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, firmy mogą jednak i tak wcześniej zdecydować się na założenie takich skrzynek.

Usługa e-Doręczeń ma usprawnić doręczenia dokumentów w Polsce. System pozwoli na wysyłanie i odbieranie korespondencji drogą elektroniczną między podmiotami sektora publicznego i prywatnego.

Poszczególne podmioty mają posiadać indywidualne adresy do doręczeń elektronicznych (ADE), które pozwolą na jednoznaczną identyfikację nadawcy albo adresata danych przesyłanych w ramach usług. Podmioty publiczne i przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostaną zobowiązani do posiadania indywidualnych ADE.

Nowe...