Sygnalista w firmie. Wdrożenie nowych procedur nie takie proste

Interpelacja nr 4082 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie problemów pracodawców w zakresie wdrażania procedur wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów

Szanowna Pani Minister,

dnia 19 czerwca 2024 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku, dotyczącą ochrony sygnalistów. Nowa regulacja będzie obowiązywać od 25 września 2024 roku. Celem przywołanej ustawy jest ustanowienie efektywnych mechanizmów ochrony dla osób, które w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych natrafiają na naruszenia prawa i decydują się na ich ujawnienie.

Zasadniczym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z dyrektywy, jest skonstruowanie logicznych, przejrzystych oraz bezpiecznych procedur, umożliwiających sygnalistom raportowanie wszelkich nieprawidłowości. Dla licznych polskich instytucji, zarówno prywatnych, jak i publicznych, temat ten stanowi prawdziwe wyzwanie. Nie mają one odpowiedniej wiedzy, by skutecznie przygotować się do implementacji nowych regulacji lub czynią to w sposób niewłaściwy. Pracownicy nie dysponują także wystarczającą wiedzą prawniczą, by ocenić, czy informacja zgłoszona przez sygnalistę faktycznie narusza obowiązujące przepisy oraz jakie działania należy w tej sprawie podjąć.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: