Światowy handel a pandemia. Chiny na plus, a polski eksport okazał się odporny

Analitycy PIE oceniają, że pandemia COVID-19 na razie nie miała fundamentalnego wpływu na światowy ład ekonomiczny, bo globalne łańcuchy dostaw nie zostały zerwane na stałe, ale podlegają różnym zakłóceniom.

Za największego beneficjenta gospodarczego pandemii uznaje się Chiny, których udział w światowym eksporcie wzrósł w 2020 r. o 1,6 pkt proc. (do 14,7 proc.). Okazało się to możliwe dzięki szybkiemu dostosowaniu produkcji do zmian w popycie na wybrane produkty. Chodzi m.in. o wzrost zapotrzebowania na wyroby do walki z pandemią oraz urządzenia elektroniczne i elektryczne.

W przypadku Polski odnotowano wzrost udziału w światowym eksporcie o 0,14...