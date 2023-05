Świadectwo pracy do zmiany. Pracodawcy z nowymi obowiązkami

We wtorek weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące treści świadectw pracy. Regulacje dostosowano do zmian związanych z wdrożeniem pracy zdalnej oraz nowymi rozwiązaniami przewidzianymi w przepisach unijnych. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, z perspektywy pracodawców oznacza to konieczność zamieszczania w świadectwach dodatkowych informacji, które odnoszą się do okazjonalnej pracy zdalnej i dwóch nowych urlopów.