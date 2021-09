Świadczeniobiorcy mogą już na PUE ZUS sami generować potwierdzenia

Obecnie już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą sami tworzyć na Platformie Usług Cyfrowych (PUE) ZUS elektroniczne potwierdzenia – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, tego rodzaju dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS, a świadczeniobiorca może przekazać dokument do oczekującej go instytucji.