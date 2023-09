Świadczenie wyrównawcze dla opiekuna na emeryturze - MRiPS wyjaśnia

Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury pod warunkiem, że w dalszym ciągu sprawuje opiekę nad dzieckiem, z tytułu opieki nad którym nabyła prawo do wcześniejszej emerytury. Istnieją jednak sytuacje, w których niepełnosprawnych w tym samym stopniu, a co za tym idzie, wymagających stałej opieki jest więcej niż jedno dziecko. Świadczenie może jednak przysługiwać tylko na jedno z nich. Komplikacje pojawiają się w przypadku śmierci dziecka, z tytułu opieki nad którym opiekun nabył prawo do wcześniejszej emerytury. Wówczas opiekun traci możliwość bycia objętym świadczeniem wyrównawczym pomimo opieki nad innym niepełnosprawnym dzieckiem.

Interpelacja nr 43428 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zmian w przepisach dotyczących przyznawania świadczenia wyrównawczego

Zgodnie z art. 2 ustawy o świadczeniu wyrównawczym „świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. poz. 149) w kwocie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 oraz z 2021 r., poz. 1162, 1981, 2105 i 2270), pod warunkiem, że w dalszym ciągu sprawuje opiekę nad dzieckiem, z tytułu opieki nad którym nabyła prawo do wcześniejszej emerytury”.

Wydaje się, że ustawodawca nie przewidział takich sytuacji, gdyż do mojego biura poselskiego zwracają się osoby, którym w opisanych okolicznościach odmówiono wypłaty świadczenia wyrównawczego. Podnoszą one, że przepisy, a co za tym idzie, formularze wniosku o przyznanie świadczenia, nie przewidywały możliwości wpisania więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.

Pytanie:

Czy ministerstwo ma informacje na temat skali tego typu przypadków i czy dostrzega potrzebę zmiany obowiązujących przepisów w taki sposób, aby osoby opiekujące się równocześnie więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem mogły otrzymywać świadczenie po śmierci jednego z nich?

Poseł Marek Polak

1 sierpnia 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 43428 w sprawie zmian w przepisach dotyczących przyznawania świadczenia wyrównawczego

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją znak: K9INT43428 Posła na Sejm RP Pana Marka Polaka w sprawie zmian w przepisach dotyczących przyznawania świadczenia wyrównawczego, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. poz. 2314) określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia wyrównującego wysokość emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, które w przeszłości były zmuszone przerwać tę pracę z tej przyczyny, że stan zdrowia dziecka wymagał stałej opieki nad nim oraz pielęgnacji lub pomocy w czynnościach samoobsługowych. Ustawa dotyczy osób pobierających emeryturę EWK lub EWM, których uprawnienia wynikają z przepisów obowiązującego do dnia 31 grudnia 1998 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. poz. 149).

Celem przysługującego tym pracownikom świadczenia, tj. emerytury o symbolu EWK i EWM, było umożliwienie nabycia prawa do emerytury bez względu na wiek jednemu z rodziców, posiadającemu wymagany okres zatrudnienia (wynoszący 20 lat dla ...