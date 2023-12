Świadczenie wspierające – zgłoszenie do ubezpieczenie zdrowotnego

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyzna świadczenie wspierające, będą zgłaszane z tego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS.

Czytaj też

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Osobę, która nabędzie prawo do świadczenia wspierającego ZUS zgłosi do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie jest ona już zgłoszona do tego ubezpieczenia z innego tytułu (np. jako rencista w ZUS albo w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [KRUS]).

Osoba pobierająca świadczenie wspierające nie musi składać w tym celu dodatkowego wniosku.

Informację o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego albo o braku takiego zgłoszenia ZUS zamieści na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informację tę otrzyma osoba, której zostało przyznane świadczenie, albo jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik, jeśli złożyli wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego w jej imieniu.

ZUS zgłosi tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia przyznania świadczenia wspierającego.

Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierającej świadczenie wspierające

Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie naliczana i opłacana przez ZUS od kwoty, która odpowiada wysokości pobieranego świadczenia wspierającego. Składka jest finansowana z budżetu państwa.

Utrata prawa do świadczenia wspierającego lub nabycie innego tytułu do ubezpieczeń

Utrata prawa do świadczenia wspierającego oznacza ustanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Ubezpieczenie to ustanie także w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie zostanie zgłosz...