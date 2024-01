Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać do WZON od 1 stycznia 2024 r. Po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna. Jeżeli osoba zainteresowana świadczeniem złoży wniosek wcześniej, ZUS pozostawi go bez rozpatrzenia ponieważ prawo i wysokość świadczenia wspierającego są ustalane na podstawie decyzji WZON, w której jest wskazany okres oraz liczba przysługujących punktów potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

ukończyły 18 lat,

są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,

mieszkają w Polsce,

otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

To, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS będzie zależeć od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.

Gdzie uzyskać informacje w sprawie świadczenia wspierającego

Informacje na temat:

zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego,

zasad i sposobu składania wniosku o świadczenie wspierające,

zasad zgłaszania do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego w związku z pobieraniem świadczenia wspierającego oraz składania dokumentów zgłoszeniowych,

można uzyskać:

we wszystkich placówkach ZUS na terenie całego kraju, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00

telefonicznie u konsultantów infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00) w dni robocze w godzinach 7.00 - 18.00,

przez internet podczas wideorozmowy z pracownikami ZUS (e-wizyta w ZUS),

mailowo (adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl)

We wszystkich tych kanałach kontaktu można również uzyskać pomoc w założeniu profilu na PUE ZUS i w złożeniu wniosku o świadczenie do ZUS.

Obsługa klientów w placówkach ZUS

Osoby zainteresowane świadczeniem wspierającym po przybyciu do placówki będą mogły wybrać w menu biletomatu przycisk „Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami” i zostaną skierowane d...