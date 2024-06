Świadczenie urlopowe u mniejszych przedsiębiorców – składki ZUS

Zacznijmy od tego, że pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników nie mają obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), z którego finansowane jest świadczenie urlopowe. Nie mają też bezwzględnego obowiązku wypłacania świadczenia urlopowego.

Ale, jeśli wspomniani pracodawcy nie są objęci układem zbiorowym pracy oraz nie są zobowiązani do wydawania regulaminu wynagradzania, informację o niewypłacaniu świadczenia urlopowego mają obowiązek przekazać pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Może to być informacja w formie listu e-mail, wywieszona na tablicy ogłoszeń u danego pracodawcy itp.

Czyli jeśli pracodawcy Ci poinformują pracowników o braku świadczenia urlopowego, nie mają obowiązku jego wypłacania.

Regulamin wynagradzania

W przepisie wspomniana jest grupa przedsiębiorców niezobowiązana do wydawania regulaminu wynagradzania. Należą do niej przedsiębiorcy, zatrudniający mniej niż 50 pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że zatrudniający od 20 do 49 pracowników, u których działa organizacja związkowa byliby bezwzględnie zobowiązani do wydania regulaminu - w przypadku, gdyby związki o to wystąpiły.

Wtedy ew. wypłata świ...