Świadczenie rehabilitacyjne - komentarz ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego (91/182/270 dni), jeżeli jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego albo komisja lekarska ZUS, w przypadku wniesienia przez ubezpieczonego sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub w przypadku zgłoszenia przez Prezesa ZUS zarzutu wadliwości takiego orzeczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje także ubezpieczonemu, który po wykorzystaniu okresu zasiłkowego został skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz ten orzekł, że rokuje on odzyskanie zdolności do pracy.

Przykład:

Ubezpieczony był nieprzerwalnie niezdolny do pracy od 1 do 30 kwietnia w okresie zatrudnienia, a następnie uzyskał prawo do 91 dni zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Po wykorzystaniu prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczony pozostawał nadal niezdolny do pracy. W związku z tym, że ubezpieczony 30 lipca wykorzystał pełny okres zasiłkowy przysługujący po ustaniu zatrudnienia, jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, (90 dni); 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres; 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189,z późn. zm.).

Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne składa wniosek (ZNp-7), wraz z niezbędnymi dokumentami – zaświadczeniem o stanie zdrowia (OL-9), wywiadem zawodowym (OL-10) w przypadku ubezpieczonego pozostającego w zatrudnieniu.

Dokumentem niezbędnym do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru: