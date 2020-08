Świadczenie postojowe: Wspólnik spółki to nie przedsiębiorca

Jak zauważa poseł w interpelacji do do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jest zaznaczone, że wspólnicy spółek osobowych, zgłoszeni do ubezpieczeń z kodem 0543, opłacający składki sami za siebie, są traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia świadczenia postojowego dla wspólnika spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej. Sytuacja taka uznawana jest za dyskryminującą i niesprawiedliwą.