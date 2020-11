Świadczenie pielęgnacyjne tylko dla niepracujących

Interpelacja nr 13938 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zmiany zasad wypłacania zasiłków opiekuńczych

Szanowna Pani Minister!

W Polsce żyje około 350 tys. rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Bardzo często jedno z rodziców rezygnuje z pracy na rzecz opieki nad potomkiem. Rodzice ci pozostają bierni zawodowo. Do czasu postawienia diagnozy mnóstwo czasu spędzają u lekarzy. Po uzyskaniu diagnozy świat całej rodziny zwykle zmienia się bezpowrotnie. Tak często wygląda scenariusz życia wielu rodzin borykających się z niepełnosprawnością dziecka. Codzienne terapie, ćwiczenia, rehabilitacje, zabiegi. Poszukiwanie środków na dodatkowe terapie i zajęcia popychają tego drugiego - pracującego rodzica do podjęcia dodatkowej pracy. I tak pracując na drugim etacie praktycznie jest on wyłączony z życia rodziny, co wpływa negatywnie na relacje. Jakiekolwiek potrzeby rodziców schodzą na drugi plan. Kiedy dziecko dorasta, zaczyna uczęszczać do placówki opiekuńczej, część rodziców-opiekunów myśli o powrocie do pracy. Chociaż na pół etatu. Na drodze stoją jednak przepisy.

Dziś rodzic pobierający zasiłek opiekuńczy na dziecko nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej pod groźbą utraty tych świadczeń. Ale przecież takie rozwiązanie byłoby korzystne dla każdej ze stron. Dla rodziców obciążonych opieką byłaby to szansa na wyjście z domu, złapanie oddechu od domowej rutyny, zadbanie o swoje zdrowie psychiczne, kontakt z innymi ludźmi i podreperowanie domowego budżetu i budżetu na terapię dziecka. Mając możliwość podjęcia pracy zarobkowej rodzic nie musiałby prosić o dodatkową pomoc finansową. Pracujący rodzic płaciłby należne podatki i składki, na czym zyskałby także budżet państwa.

W związku z powyższym, proszę o informacje: Czy w resorcie trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących pobierania przez uprawnionych zasiłków opiekuńczych w taki sposób, aby obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę” - świadczenie byłoby przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwotę zasiłku zostałaby pomniejszana o kwotę przekroczenia? Proszę o informację, na jakim etapie są te prace i kiedy projekt stosownej ustawy zostanie wniesiony pod obrady Sejmu RP?

Posłanka Hanna Gill-Piątek

5 listopada 2020 r.

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską nr K9INT13938 poseł Hanny Gill-Piątek, uprzejmie informuję.

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111, z późn. zm.) rodzic opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1830 zł miesięcznie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny.

Zgodnie z...